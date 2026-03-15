Celebrati nella sede di Calenzano i 20 anni del distaccamento volontario vigili del fuoco

CALENZANO – Ieri al distaccamento dei vigili del fuoco di Calenzano si è tenuta una cerimonia legata ai 20 anni di attività del distaccamento voltontario. Presente alla cerimonia anche il sindaco Giuseppe Carovani e i vertici dei Vigili del fuoco. Durante la cerimonia è stato ripercorso la storia e le attività che il personale volontario ha […]

CALENZANO – Ieri al distaccamento dei vigili del fuoco di Calenzano si è tenuta una cerimonia legata ai 20 anni di attività del distaccamento voltontario. Presente alla cerimonia anche il sindaco Giuseppe Carovani e i vertici dei Vigili del fuoco. Durante la cerimonia è stato ripercorso la storia e le attività che il personale volontario ha svolto nel corso di questi anni 12.545 interventi di soccorso, le attività formative e gli addestramenti, le attività a scopo benefico come quella dello scorso anno denominata “Echo day” in memoria di Ettore Maoggi. Con questa ultima manifestazione sono stati raccolti i fondi grazie ai quali è stato acquistato un nuovo polisoccorso, un automezzo che trasporta attrezzature per incidenti stradali, che è stato inaugurato questa mattina alla presenza dei famigliari. Il distaccamento di Calenzano conta su 65 vigili del fuoco volontari. Ieri mattina è avvenuto anche il passaggio di consegne del nuovo capo distaccamento al CSV Luca Ciarleglio.