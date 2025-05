Centri Estivi: informazioni e iscrizioni

SESTO FIORENTINO – È disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/centriestivi2025, l’elenco dei centri estivi realizzati in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino da associazioni, società, persone giuridiche e soggetti del terzo settore. Per informazioni e iscrizioni è necessario fare riferimento ai singoli organizzatori.

A partire dal mese di settembre, con apposito bando, saranno disposti i rimborsi delle quote di iscrizione sostenuti dalle famiglie in ragione della fascia ISEE di appartenenza.

“L’esperienza dei centri estivi è di fondamentale importanza per bambini, ragazzi e famiglie – afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Sono sempre di più le realtà del territorio che decidono di convenzionarsi con il Comune riuscendo così a offrire una proposta ampia e di qualità, con attività sportive, musicali, artistiche e non solo, a contatto con la natura e alla scoperta del territorio. Molte saranno le realtà che potranno contare sugli ambienti dei plessi scolastici della città e sugli scuolabus dell’amministrazione comunale”.

“Stiamo ponendo particolare attenzione al supporto alle associazioni per l’accoglienza di bambini con disabilità e fragilità di varia natura, sia investendo risorse economiche sia rafforzando la collaborazione con servizi sociali e famiglie per la programmazione delle iscrizioni – prosegue – Tra le novità abbiamo anche organizzato un momento formativo molto partecipato rivolto agli operatori dei centri estivi in collaborazione con la Società della Salute. A tutte le associazioni, enti e soggetti coinvolti va il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale per il prezioso impegno”.