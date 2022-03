Cercasi volontari per stasera alla Misericordia per l’emergenza Ucraina

SIGNA – Facile a dirsi, più complicato a farsi. Certo è che una soluzione va trovata. E in fretta. In questo caso, come spiegato dal suo presidente Matteo Carrai, per la Pubblica Assistenza di Signa, costretta suo malgrado da questa sera a spegnere il riscaldamento della propria sede di via Argine Strada per tentare – […]