SESTO FIORENTINO – Domani 6 e domenica 7 settembre si terranno le celebrazioni in ricordo di padre Eligio Bortolotti, organizzata dalla parrocchia di san Jacopo a Querceto con il patrocinio del Comune di Calenzano. Sabato 6 settembre alle 8,30 ritrovo alla chiesa di San Ruffignano a Sommaia a Calenzano partirà il gruppo verso Baroncoli; alle 11 si terrà la commemorazione al monumento in ricordo di padre Eligio Bortolotti, ucciso a Baroncoli dai soldati tedeschi nel 1944. Domenica 7 settembre alle 10,30 sarà celebrata la Messa a San Jacopo a Querceto.
Cerimonia in ricordo di padre Eligio Bortolotti
