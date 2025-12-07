News

Chiusura front office della Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Martedì 9 dicembre il front office della Polizia municipale resterà chiuso al pubblico per permettere la partecipazione del personale a un corso di formazione.

