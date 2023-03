Ciclismo. Domenica si corre la “Per sempre Alfredo”

SESTO FIORENTINO – Domenica 19 marzo si svolgerà una nuova edizione della corsa ciclistica professionistica UCI “Per sempre Alfredo”, con partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino.

Gli atleti partiranno dal Piazzale Michelangelo, attraverseranno il Mugello e dopo 130 km arriveranno a Calenzano da dove risaliranno via di Baroncoli fino a Collina per poi scendere verso Sesto attraverso la Strada provinciale 130, viale XX settembre, via XV Aprile, viale I Maggio, viale dei Mille, viale Ariosto, via della Querciola e via Garibaldi. Da qui partirà il circuito finale che sarà percorso per due volte col passaggio da via Giusti, viale Machiavelli, viale della Repubblica, viale I Maggio, via Cafiero, via dell’Olmo, via Pisa, via Di Vittorio per proseguire sul territorio comunale di Calenzano e raggiungere nuovamente via di Baroncoli attraverso Settimello, via Puccini e via Firenze. L’arrivo è stabilito in via Garibaldi.

Al fine di permettere lo svolgimento della corsa sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta già a partire dalla giornata di sabato 18 marzo.

Dalle ore 14 alle ore 18 di sabato 18 marzo sarà istituito il divieto di sosta e di transito (con l’eccezione dei veicoli a servizio della manifestazione) nel parcheggio pubblico tra via Quattrini e via Garibaldi; dalle 14 alle 19 gli stessi provvedimenti saranno in vigore nel parcheggio pubblico di via Savonarola. Dalle 20 di sabato 18 marzo alle 18 del giorno successivo gli stessi divieti saranno in vigore nel parcheggio antistante il Palazzo comunale in piazza Vittorio Veneto.

Dalle 18 del 18 marzo alle 18 del 19 marzo o, comunque, fino al termine della manifestazione saranno in vigore i divieti di transito e sosta in piazza Vittorio Veneto, via Azzarri, piazza del Mercato e piazza Lavagnini.

Domenica 19 marzo, dalle 9 alle ore 18 o, comunque, fino al termine della manifestazione, saranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via della Querciola, tra viale Ariosto e viale Giulio Cesare direzione monte, viale Giulio Cesare, tra via della Querciola e via Garibaldi, via Garibaldi, via Barducci. Nello stesso orario sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Giusti, tra via Diaz e viale Machiavelli, viale Machiavelli, da via Giusti al civico 45, via I Settembre, tra viale della Repubblica e viale I Maggio, viale I Maggio, tra il civico 326 e via De Sanctis, via XXV Aprile, tra viale XX Settembre e viale I Maggio, viale I Maggio solo lato Prato tra via XXV Aprile e piazza XXX Novembre, via XXV Aprile, tra viale XX Settembre e viale I Maggio. È inoltre revocata temporaneamente la corsia preferenziale di via Gramsci tra viale Machiavelli e piazza XXX Novembre.

Dalle 14 alle 18 o, comunque, fino alla fine della corsa, è istituito il divieto di transito in via della Querciola, tra viale Giulio Cesare corsia nord e viale Ariosto, via di Padule, tra via Calamandrei e via della Querciola, via Pablo Neruda, tra via Pasolini e viale Ariosto direzione monte, via dell’Osmannoro ne tratto compreso tra via Pasolini e viale Ariosto direzione monte.

Nelle altre vie direttamente interessate dal passaggio dei corridori la circolazione sarà sospesa per il tempo necessario al passaggio della corsa.