Ciclo di incontri sul Bilancio “La Giunta incontra”

CALENZANO – Al via “La Giunta incontra. Per una Calenzano sostenibile e inclusiva” il ciclo di assemblee pubbliche del Comune nei circoli del territorio sul Bilancio di previsione 2026-2028. Il primo incontro è venerdì 24 ottobre al circolo Arci a Le Croci in via di Barberino, 55, alle ore 21 e poi lunedì 27 ottobre alle ore 21 alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini, 79. In via del Molino, presso l’associazione Old River, sarà l’appuntamento di lunedì 3 novembre alle ore 21; a Settimello l’incontro sarà martedì 4 novembre alle ore 21 presso il circolo Arci la Vedetta in via Arrighetto da Settimello, 20. Giovedì 6 novembre alle ore 21,15 l’assemblea sarà al circolo Arci La Fogliaia (via della Fogliaia, 52), lunedì 10 novembre al centro civico a Legri (via di Gricciano, 9) alle ore 21. Si conclude mercoledì 12 novembre alle ore 21 a Carraia, al circolo Arci (via Bellini, 46).