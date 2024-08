“Cirk Fantastik!”: tutte le anticipazione dell’edizione 2024

FIRENZE – Spettacoli di circo contemporaneo, concerti, laboratori di arte circense, olimpiadi dei giocolieri e molto altro ancora, torna “Cirk Fantastik!”, il festival di circo contemporaneo, dal 30 agosto al 1 settembre al Parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci e dal 5 al 15 settembre al Parco delle Cascine di Firenze. Il festival che da 14 anni porta a Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo si prepara all’edizione 2024 con un programma ricco di eventi e intrattenimento per adulti e bambini. La 18esima edizione che trae ispirazione dalla filosofia di Yo-Yo Ma, basata sull’importanza di preservare e promuovere il reciproco scambio di musica, lingua e cultura, vuole essere un omaggio alla libertà artistica e al suo potenziale volto a superare barriere, a creare contaminazioni e nuovi sensi di appartenenza a partire dall’esperienza del circo contemporaneo. Come nel 2010, anno di debutto della manifestazione, anche quest’anno “Cirk Fantastik!” creerà uno spazio dedicato ad artisti e persone che desiderano mettersi in gioco per condividere e ampliare gli orizzonti, intrecciando culture, identità, visioni.

Il programma di quest’anno vedrà la partecipazione di artisti nazionali e internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambini. Da Mar de la Plata a Scandicci, Cirk Fantastik traccia un ponte per portare nell’ambito di Open City 2024 l’atmosfera calda e onirica, ma anche energica e spericolata dell’estremo sud dell’Argentina con manoAmano, compagnia di acrobatica aerea che si muove tra cielo e terra con numeri mozzafiato, vertigine e comicità, insieme a Le Radiose, un trio tutto al femminile composto da teatranti ed artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale, contaminate dalla grande tradizione dei trii/quartetti vocali swing anni ’30 e ’40. Non mancheranno laboratori realizzati in collaborazione con Officina dei Sogni e tanta musica all’aperto con Dj Cocotte e Gramophone Dj set di Le Radiose. Il Prato del Quercione sarà la nuova location a Firenze, dal 5 al 15 settembre, che vedrà impegnata la produzione a reinventare gli spazi che ospiteranno Lo Chapiteau del Grito, lo Chapiteau InStabile, la RoulotteTeatro di Samovar e tanto altro, portando avanti l’identità stessa del circo che per sua natura si sposta e si rigenera reinventandosi, stupendo il pubblico con nuovi allestimenti creativi.

Inoltre, “CirkFantastik!” ospiterà quest’anno le due nuove creazioni del Circo El Grito. “Liminal”, un dramma circense riconducibile per affinità poetica al teatro dell’assurdo, in cui “Esiste uno spazio di confine in cui sogno e veglia non sono distinguibili”. Fabiana Ruiz Diaz ci rende partecipi di un raro esempio di sperimentazione multidisciplinare, che indaga in profondità i limiti del linguaggio circense contemporaneo, rimanendo però accessibile ad ogni tipo di pubblico. La musica dal vivo del Maestro Marchesini sarà un elemento imprescindibile, come lo è la contaminazione con il linguaggio della scena contemporanea attraverso la collaborazione con Raffaella Giordano. Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, racconterà l’avvento di questo nuovo linguaggio attraverso virtuosismi circensi, magie, musiche dal vivo ed atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo ci saranno il giocoliere Humberto Kalambres e l’acrobata aerea Guenda Bournens. Grande attesa anche per Stefan Sing, Circoncentrique e Gretel con Clara Storti della Compagnia quattroxquattro Quattrox4. Tra le altre anticipazioni la presenza della compagnia Cia Frutillas con Crema con FATIGA – la mémoire des objets dell’artista cileno Claudio Martinez.

Da segnalare, infine, la partecipazione del SalamAleikum Cabaret – team Circus in Gaza, un progetto che nasce nell’ambito di Gazafreestyle che dal 2014 promuove scambi culturali e costruzione di reti sociali nella striscia di Gaza. Cirk Fantastik! è un progetto di Aria Network Culturale in collaborazione con Circo El Grito e Chapiteaux Instabile, realizzato con il contributo di di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, Estate Fiorentina, Scandicci Open City. Sponsor: Publiacqua e UniCoop Firenze. Media Partner: Controradio e Juggling Magazine.

Sara Coseglia