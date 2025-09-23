Città metropolitana. Il consigliere Armentano sul volo di un deltaplano alla manifestazione pro Pal

CALENZANO – Per il capogruppo del Pd in Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano quanto scritto su alcuni social che facevano riferimento al volo di un deltaplano sulla manifestazione di Calenzano e le citazioni che hanno accompagnato i post richiamando la strage del 7 ottobre “è un fatto deplorevole che va stigmatizzato”. Il consigliere ha […]

CALENZANO – Per il capogruppo del Pd in Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano quanto scritto su alcuni social che facevano riferimento al volo di un deltaplano sulla manifestazione di Calenzano e le citazioni che hanno accompagnato i post richiamando la strage del 7 ottobre “è un fatto deplorevole che va stigmatizzato”. Il consigliere ha affermato infatti che “Firenze e la Città Metropolitana “sono intente a promuovere il dialogo e costruire la pace. Chiunque miri a distogliere l’attenzione da questo obiettivo anche attraverso allusioni o azioni che si richiamano a momenti drammatici come quello del 7 ottobre operano nella direzione opposta. C’è stata in questi giorni una mobilitazione importante, pacifica, trasversale. Non possiamo permettere che si vanifichi questo importante lavoro. La guerra deve finire, devono finire le uccisioni . Questo è il vero nostro obiettivo. Chi prova a depistare non aiuta la risoluzione del dramma”.