SESTO FIORENTINO – Si terrà il 6 marzo al Blend Villa Corsi Salviati alle 19.30 un incontro promosso dal Comitato per il sì di Sesto Fiorentino. Parteciperanno l’avvocato Mattia Alfano, Alessandro Sallusti, Antonio Sangermano capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della Giustizia.
Comitato per il sì: incontro al Blend di Villa Corsi Salviati
