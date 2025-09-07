Commemorazione di don Eligio Bortolotti

SESTO FIORENTINO – Commemorazione nella giornata di sabato di don Eligio Bortolotti che ha visto insieme i Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano. Il giovane parroco della chiesa di San Jacopo a Querceto, nato sulle montagne della val di Fiemme, fu fucilato nelle campagne di Baroncoli nel 1944 dai soldati tedeschi in ritirata, proprio […]

SESTO FIORENTINO – Commemorazione nella giornata di sabato di don Eligio Bortolotti che ha visto insieme i Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano. Il giovane parroco della chiesa di San Jacopo a Querceto, nato sulle montagne della val di Fiemme, fu fucilato nelle campagne di Baroncoli nel 1944 dai soldati tedeschi in ritirata, proprio nei giorni della liberazione da parte dell’esercito alleato. La cerimonia, di cui le sezioni sestesi del CAI e della Racchetta hanno curato la logistica, si è svolta presso il cippo dedicato a padre Eligio, in località Case Spugnoli, dove diversi cittadini si sono recati a piedi partendo da Querceto o da Sommaia. All’evento, promosso come ogni anno dalla parrocchia di Querceto, hanno collaborato numerose altre associazioni del territorio.