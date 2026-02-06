SESTO FIORENTINO – Domenica 8 febbraio si terrà la 82esima commemorazione della strage del Collegino di Colonnata, in cui persero la vita 23 bambini e il sacerdote che li accompagnava. Alle 9,15, al Cimitero Maggiore, la vicesindaca Claudia Pecchioli deporrà una corona al Monumento che ricorda la strage. Alle 10, nella sala Luzi della Biblioteca Ragionieri, al termine dei saluti istituzionali, si terrà l’associazione Zera proporrà “Impariamo a Litigare!”, lettura ispirate dai laboratori teatrali svolti da alcune classi delle scuole primarie. Alle 11 al tabernacolo di via delle Porcellane sarà deposta di una corona con gli interventi di Claudia Pecchioli, del presidente della sezione Aned di Firenze Lorenzo Tombelli e del vicepresidente dell’Anpi di Sesto Fiorentino Luca Gerbi.
Commemorazone della strage del Collegino di Colonnata
