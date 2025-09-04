Comune: bando di gara per l’affidamento del servizio di rimozione e custodia veicoli

PRATO – Fino a venerdì 12 settembre è possibile presentare la domanda per partecipare al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli a motore per la Polizia Municipale di Prato. La concessione avrà durata di 4 anni e riguarda diversi tipi di interventi, fra cui la rimozione e trasporto di veicoli incidentati o sequestrati, il soccorso […]

PRATO – Fino a venerdì 12 settembre è possibile presentare la domanda per partecipare al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli a motore per la Polizia Municipale di Prato. La concessione avrà durata di 4 anni e riguarda diversi tipi di interventi, fra cui la rimozione e trasporto di veicoli incidentati o sequestrati, il soccorso stradale per i mezzi comunali e la custodia e il blocco di veicoli di ogni tipologia. Tra i requisiti richiesti per partecipare è necessario essere in possesso della licenza di rimessa dei veicoli e garantire la disponibilità costante di almeno cinque carri attrezzi, tra cui uno capace di rimuovere mezzi superiori a 3,5 tonnellate. La gara si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per presentare domanda e consultare tutti i dettagli del bando si rimanda alla piattaforma START della Regione Toscana al seguente link: https://start.toscana.it/tendering/tenders/031300-2025/view/detail/1