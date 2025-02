Comune: circa 11 milioni di euro le risorse provenienti dai bandi regionali e nazionali

SESTO FIORENTINO – Circa 11 milioni di euro sono le risorse da bandi regionali, nazionali ed europei attivate nel 2024 dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso l’Ufficio associato di Progettazione europea e fundraising per progetti dal valore complessivo superiore ai 19 milioni di euro. Istituito per la prima volta nel 2018, l’Ufficio associato è un […]

SESTO FIORENTINO – Circa 11 milioni di euro sono le risorse da bandi regionali, nazionali ed europei attivate nel 2024 dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso l’Ufficio associato di Progettazione europea e fundraising per progetti dal valore complessivo superiore ai 19 milioni di euro. Istituito per la prima volta nel 2018, l’Ufficio associato è un servizio unico in convenzione tra i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa.

Le attività di progettazione e coordinamento dell’Ufficio hanno riguardato soprattutto i fondi Pnrr e, in particolare, i progetti integrati PUI e PINQUA (0-3 via Biancalani, Ers via Signorini e Palazzo Pretorio), alcuni dei quali giunti alla fasi finali di avanzamento. I progetti più rilevanti dal punto di vista economico (oltre 16 milioni di euro di cui 8 finanziati da bandi) sono tuttavia quelli inseriti nella strategia Fesr 2021-2027 “Vivere Sesto”, con la riqualificazione del Parco di Villa Solaria, i due lotti riguardanti strade e piazze del centro, la riorganizzazione degli uffici comunali con l’ampliamento dell’immobile di via Fratti e via Barducci e la realizzazione degli alloggi Ers in via Dante Aligheri.

Tra i progetti avviati nel corso dell’anno, che hanno spaziato dalla cultura al miglioramento delle infrastrutture informatiche dell’amministrazione, sono da citare il progetto di cooperazione internazionale “Akli Baladi – Politiche alimentari locali per le città italiane e palestinesi” e “Humus – InTerra”, una nuova esperienza europea coordinata da Anci Toscana e dedicata alla qualità e alla tutela della “salute” del suolo.



“Anche quest’anno i numeri per Sesto sono importanti e testimoniano la bontà della scelta condivisa con gli altri comuni della Piana di investire nell’attività di reperimento dei fondi, istituendo un ufficio associato ad hoc – sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi – Oltre alla quantità, particolarmente importante è la qualità dei progetti finanziati, che spaziano tra diversi ambiti con un impatto positivo rilevante per la nostra comunità. Nei prossimi mesi arriveranno a conclusione alcuni dei progetti finanziati col Pnrr e prenderanno avvio le fasi finali di progettazione di quelli coperti dal FESR per la riqualificazione delle strade e delle piazze del centro. I bandi rappresentano una grande opportunità che richiede, per essere colta, il lavoro di professionalità e competenze specifiche che il nostro ufficio associato riunisce ottimamente, svolgendo un’efficace attività di coordinamento tra tutti i servizi di volta in volta coinvolti a seconda della materia. Un ringraziamento va al personale dell’Ufficio progettazione e di tutte le strutture comunali coinvolte che, con reattività e professionalità, continuano a far crescere e a mettere a frutto il lavoro di questi anni”.