Concluso presidio dei lavoratori davanti al magazzino di Esselunga

CAMPI BISENZIO – Si è concluso il presidio al magazzino Esselunga di via delle Cicogne. I lavoratori, autisti di una ditta in appalto, sono stati in presidio per quattro giorni a causa di turni massacranti e straordinari non pagati, condizioni di sicurezza inesistenti e mancato rispetto del CCNL e i rifiuti da parte dell’azienda di convocare al tavolo le rappresentanze sindacali. Si conclude il presidio ma resta lo stato di agitazione continua, anche se Sì Cobas e Us sostengono che “le iniziative e gli scioperi continueranno nei prossimi giorni fino all’apertura di una trattativa sindacale”.

“Come a Mondo Convenienza, – dice Luca Toscano di Sì Cobas – ancora un caso di corrieri costretti ad un regime di cottimo di fatto nel sistema di appalti e subappalti che uccide diritti e massimizza i profitti. Un sistema, quello degli appalti Esselunga, già finito sotto le lenti della Procura di Milano che ho ordinato il sequestro preventivo di 47 milioni di euro e che ha già indignato questo territorio dopo la strage di via Mariti”.