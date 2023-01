Concorso letterario Civica di Calenzano

CALENZANO – E’ stato pubblicato online il bando del quarto premio letterario nazionale “Civica di Calenzano”, promosso dal Comune e dall’associazione Amici di CiviCa. Il concorso è suddiviso in tre sezioni, poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per chi ha meno di 18 anni. Si può partecipare da tutta Italia. La scadenza è il […]

CALENZANO – E’ stato pubblicato online il bando del quarto premio letterario nazionale “Civica di Calenzano”, promosso dal Comune e dall’associazione Amici di CiviCa.

Il concorso è suddiviso in tre sezioni, poesia, racconto breve per adulti e racconto breve per chi ha meno di 18 anni. Si può partecipare da tutta Italia. La scadenza è il 28 febbraio.

Gli elaborati dovranno essere inediti e scritti in lingua italiana da cittadini residenti in Italia. Per ogni iscrizione, di 10 euro, si potranno presentare tre poesie o un racconto breve di non più di 10mila battute. L’iscrizione alla sezione per i minorenni è gratuita. I primi tre classificati delle sezioni per adulti riceveranno un premio in denaro, mentre per i minorenni i premi saranno in buoni libro. I primi dieci di ogni sezione saranno inseriti in un’antologia. Info: concorso@amicidicivica.it – 339.37.00.383