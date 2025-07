Consiglio: approvato l’assestamento del bilancio

SESTO FIORENTINO – È stata approvato nella seduta di ieri, martedì 29 luglio, l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio pluriennale 2025-2027. Si tratta di un atto che Comuni sono tenuti ad approvare entro il mese di luglio di ogni anno col quale vengono verificate tutte le voci di entrata e uscita iscritte nel bilancio di previsione, apportando, se necessario, i dovuti correttivi.



“Oltre a confermare la solidità dei nostri conti, questo importante atto ci permette anche di ridefinire l’impiego dell’avanzo libero e dell’avanzo destinato basandoci sul loro effettivo ammontare, razionalizzando le spese e ampliando l’offerta di servizi – afferma l’assessore al bilancio Massimo Labanca – In particolare, con l’annualità 2025 andremo a destinare l’avanzo per investimenti pari 2,3 milioni di euro circa per finanziare alcune opere pubbliche, tra cui gli uffici di via Fratti, evitando di accendere i mutui originariamente previsti. Altri 2,1 milioni di euro circa, derivanti dall’avanzo libero, andranno a coprire una serie di spese importanti: su tutte i lavori di ripristino di via di Baroncoli, interrotta dopo gli eventi alluvionali di marzo, con un impegno immediatamente disponibile di 1,2 milioni di euro. Con le risorse rimanenti andremo a garantire la presenza delle educatrici necessarie per i nidi comunali, alcuni interventi di miglioramento dell’accessibilità degli edifici scolastici e gli adeguamenti contrattuali dei dipendenti”.

“Sulla parte corrente 2025 – prosegue – sono da segnalare gli stanziamenti per la manutenzione del verde (circa 100mila euro), quasi 150mila euro per contributi e supporto in ambito scolastico e per i centri estivi e ulteriori 75mila euro per cultura e sport. Tra gli interventi finanziati col PNRR e contenuti nell’atto, è da segnalare l’avvio di un nuovo progetto per la digitalizzazione delle pratiche del SUE e del SUAP”. “Un bilancio in ordine permette al nostro Comune di programmare e dare risposte alla nostra comunità, in termini di servizi e di capacità di reazione agli imprevisti, come quelli dello scorso mese di marzo. Questo passa dalle scelte politiche, ma anche dal lavoro rigoroso e continuo dei dipendenti dei vari settori comunali e della nostra ragioneria. A tutti loro – conclude – voglio esprimere la gratitudine e l’apprezzamento per la professionalità, la competenza e l’impegno quotidiano con cui svolgono il proprio servizio per tutta la nostra comunità”.