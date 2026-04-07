SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha deliberato nella seduta di oggi, martedì 7 aprile, la surroga del consigliere del gruppo Partito Democratico Giacomo Trallori, dimessosi nei giorni scorsi. Al posto del consigliere Trallori siederà Barbara Menichetti, prima dei non eletti nella lista del Partito Democratico.
Consiglio: Barbara Menichetti sostituisce Trallori dimissionario
SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha deliberato nella seduta di oggi, martedì 7 aprile, la surroga del consigliere del gruppo Partito Democratico Giacomo Trallori, dimessosi nei giorni scorsi. Al posto del consigliere Trallori siederà Barbara Menichetti, prima dei non eletti nella lista del Partito Democratico.