SESTO FIORENTINO – Cambia il nome del gruppo Italia Viva in consiglio comunale che adesso, anche in conseguenza delle ultime elezioni regionali, si chiama Italia Viva-Casa Riformista. Tutto questo a norma dell’articolo 12 del Regolamento del consiglio comunale di Sesto Fiorentino, non ci sono state variazioni nella composizione del gruppo.
Consiglio: cambio del nome di IV in IV-Casa Riformista
