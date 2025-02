Consiglio comunale a Calenzano

CALENZANO – Giovedì 27 febbraio alle 15.45 si riunirà il consiglio comunale nella Sala consiliare “Nilde Iotti” del Municipio. Ecco l’ordine del giorno. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia in merito all’accessibilità del cimitero di via Puccini per le persone anziane Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Fratelli […]

CALENZANO – Giovedì 27 febbraio alle 15.45 si riunirà il consiglio comunale nella Sala consiliare “Nilde Iotti” del Municipio. Ecco l’ordine del giorno.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia in merito all’accessibilità del cimitero di via Puccini per le persone anziane

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Fratelli D’Italia sull’antenna RAI a Carraia

Interrogazioni

Comunicazioni e proposte.

Approvazione verbale seduta consiliare del 23 dicembre 2024.

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 ex art. 175 d. lgs. 267/2000.

Parco territoriale di Travalle – attuazione zona E.P.A. 1° lotto. Acquisizione aree interessate.

Ordine del Giorno congiunto presentato dai gruppi consiliari Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città – Calenzano Democratica e Baratti Sindaco – Lega Forza Italia con oggetto: “Cari Genitori Giornata Regionale La Partita Applaudita”

Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme in merito ai tagli effettuati dal Governo sulla finanza degli Enti Locali.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia in merito alla valorizzazione dell’immobile St.Art. Eventi.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: Richiesta apertura Sportello “Calenzano Accessibile”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Baratti Sindaco – Lega Forza Italia in merito alla situazione dei tombini in via di Pratignone.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico – Centrosinistra Insieme con oggetto: Richiesta intenzioni di realizzazione parcheggio in zona Travalle, Via di Macia”.