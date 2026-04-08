Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino, l’ordino del giorno

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale si terrà giovedì 9 aprile alle ore 17,30. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale
Di seguito l’ordine del giorno.
1. Comunicazioni.
2. Bilancio di previsione 2026-2028. Variazioni ai sensi dell’art. 175 TUEL. Variazioni applicazione dell’avanzo di amministrazione. Variazione n. 14/2026.
3. Art. 175 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con atto n. 72 del 10/03/2026.
4. Art. 175 comma 4 D.lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con atto n. 85 del 19/03/2026.
5. Proposta di modifica dello statuto di Qualità & Servizi S.P.A: integrazione all’art. 2 “Oggetto sociale” – Approvazione.
6. Aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, allegato alla nota di aggiornamento al DUP 2026-2028.
7. Area Ingromarket. Accordo di cessione gratuita in adempimento di convenzione di lottizzazione, monetizzazione, permuta e transazione di chiusura della convenzione urbanistica sottoscritta in data 22.09.1975. Approvazione schema di accordo, aggiornamento al piano delle alienazioni e conseguente modifica del DUP 2026/2028.