Consiglio: Lega e sindaco sull’accampamento in via dei Frilli

SESTO FIORENTINO – Quante sono le persone accampate in via dei Frilli e cosa fa il Comune? Lo ha chiesto, attraverso una interrogazione in consiglio comunale il capogruppo della Lega Daniele Brunori riferendosi alle segnalazioni di roulotte con persone accampate nella zona vicino al Polo scientifico dell’Osmannoro.

“In quella zona ci sono un discarica abusiva, l’accampamento – ha detto Brunori – e anche animali”. Il sindaco Lorenzo Falchi ha risposto in consiglio che “di recente è stato effettuato un sopralluogo e individuato 5 persone tre donne e due uomini ed è stato segnalato tutto alla Procura della Repubblica”. Risposta che non ha convito la Lega.

“Il sindaco in consiglio comunale ha fornito dati che non ci convincono e, secondo noi, non sono conformi alla realtà. – ha detto Brunori – Ha parlato infatti di un solo mezzo e di cinque persone in totale ma in realtà, stando alle segnalazioni che ci sono arrivate da molti residenti in zona le presenze sarebbero molte di più. Per questo auspichiamo e chiediamo che, a breve, possa essere effettuato un nuovo sopralluogo dalla polizia municipale per appurare quale sia attualmente la situazione e che poi si prendano le opportune misure per risolvere una situazione annosa e a rischio”.