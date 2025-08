Consiglio: misure per mettere in sicurezza la Sp8

CALENZANO – Migliorare la sicurezza della strada provinciale 8 Barberinese: è questa la richiesta avanzata dalla mozione congiunta tra tutti i gruppi consiliari, approvata all’unanimità, presentata nell’ultimo consiglio comunale. L’atto ricorda che la SP8 è un’arteria strategica per il territorio di Calenzano e Barberino di Mugello e che la pressione del traffico su questa strada è aumentata a causa dei lavori autostradali e delle frequenti deviazioni, accrescendo i fattori di rischio, in particolare nei tratti più urbanizzati. La SP8, si ricorda nella mozione, è stata nel corso degli anni teatro di gravi incidenti stradali, anche con esiti mortali, l’ultimo dei quali lo scorso 20 luglio e che tali eventi impongono una riflessione condivisa e urgente su ciò che può essere fatto per prevenire ulteriori tragedie. “Nei primi mesi di quest’anno – ha detto l’assessore Marco Venturini – si sono verificati su quella strada 9 incidenti, per uno di questi ci sono stati danni alle cose, in 7 incidenti ci sono stati feriti e l’ultimo è stato mortale. Inoltre su quella strada sono state accertate 60 violazioni”.

Dopo avere espresso cordoglio per la vittima e condoglianze alla famiglia colpita dal lutto e un ringraziamento alle forze dell’ordine e alla polizia locale, il Consiglio comunale nell’atto sottolinea “l’urgenza di adottare misure efficaci e coordinate per migliorare in modo sostanziale la sicurezza di questa arteria stradale, a partire da azioni immediate di prevenzione e controllo”. La Giunta comunale, nell’unirsi al cordoglio per la vittima dell’incidente, ha espresso condivisione per la mozione presentata e ha ricordato che il sindaco ha scritto a Città Metropolitana e Prefettura all’indomani del gravissimo sinistro per chiedere un tavolo di coordinamento sull’arteria stradale.

La mozione impegna il sindaco e la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi opportune, a partire dalla Città Metropolitana e dalla Prefettura di Firenze, per rappresentare la gravità della situazione e sollecitare provvedimenti urgenti per la messa in sicurezza della SP8; ad aprire formalmente un tavolo di confronto con la Città Metropolitana di Firenze, coinvolgendo anche il Comune di Barberino di Mugello, coinvolgendo anche società Autostrade fino a quando non saranno ultimati i lavori per individuare soluzioni condivise da attuare anche durante le chiusure del tratto autostradale, per gestire meglio il traffico che si riversa sulla viabilità ordinaria. Si sollecita un coinvolgimento nel confronto tecnico anche della Polizia Locale, per analizzare le possibili proposte attuabili e valutare se ci sono le condizioni per intensificare i controlli lungo i tratti più critici anche con l’istituzione di posti di blocco, controlli sulla velocità e altre forme di vigilanza attiva. Tra le ipotesi per prevenire comportamenti scorretti si citano anche il miglioramento della segnaletica nei punti più critici, l’adozione di bande rumorose e di attraversamenti rialzati in prossimità dei centri abitati. Tra le azioni da mettere in campo secondo il Consiglio comunale anche quella di avviare una campagna di sensibilizzazione alla prudenza nella guida, al rispetto dei limiti e alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida. Infine, si chiede anche la convocazione di una commissione congiunta tra il Comune di Calenzano e il Comune di Barberino di Mugello, alla presenza dei rispettivi sindaci, con l’obiettivo di approfondire il tema della sicurezza lungo la SP8, valutare possibili interventi e formulare proposte concrete da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Prefettura.