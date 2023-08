Contributi affitto: il Comune stanzia a 250mila euro

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nel corso dell’ultima seduta l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025. Con il provvedimento vengono stanziati ulteriori 100mila euro di risorse comunali per il contributo affitti, portando a 250mila euro il fondo messo a disposizione allo scopo dall’Amministrazione comunale, in attesa […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino ha approvato nel corso dell’ultima seduta l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023-2025. Con il provvedimento vengono stanziati ulteriori 100mila euro di risorse comunali per il contributo affitti, portando a 250mila euro il fondo messo a disposizione allo scopo dall’Amministrazione comunale, in attesa di conoscere l’ammontare dell’importo erogato dalla Regione Toscana. “A mancare all’appello – sottolinea l’assessore al bilancio Massimo Labanca – sono i circa 220mila euro del Governo che la destra ha incredibilmente deciso di tagliare. Si tratta di un fatto gravissimo, la dimostrazione del disinteresse di Meloni e del suo governo di sedicenti patrioti per le fasce più deboli della popolazione. Il contributo affitti è una misura fondamentale per decine di famiglie sestesi e siamo orgogliosi di poterlo confermare per la nostra parte, lanciando un segnale politico preciso e chiaro a tutta la città”.

Le domande per il contributo affitti potranno essere presentate a partire dal 5 settembre secondo le modalità che saranno rese note nelle prossime settimane.

Oltre allo stanziamento per il contributo affitti, l’assestamento di bilancio ha previsto l’iscrizione del trasferimento di circa 2,8 milioni di euro da parte della Regione Toscana per la misura ‘Nidi gratis’ relativamente agli anni educativi 2023/2024 e 2024/2025; a bilancio sono stati iscritti anche i trasferimenti della stessa Regione per il recupero di Palazzo Pretorio (486mila euro) e dell’ex ludoteca di Querceto (160mila euro), progetti compresi tra quelli finanziati attraverso il programma Pinqua, poi confluito nel Pnrr.