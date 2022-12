“Convertitore di Babbo Natale” al Centro*Sesto

SESTO FIORENTINO – Raccolta di giocattoli da regalare a Natale alle famiglie assistite dalla Croce Rossa Fiorentina. Dona un regalo nuovo, o usato in ottimo stato, arriverà ad un bambino della nostra città. Dal 10 al 24 dicembre, lascia un gioco nel convertitore e la Croce Rossa Italiana, insieme alle associazioni del territorio, distribuirà i doni raccolti ai bambini meno fortunati. L’iniziativa è in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Sesto Fiorentino-Calenzano e Centro*Sesto CoopFi. Per partecipare all’iniziativa “Convertitore di Babbo Natale” e far felici molti bambini in difficoltà, basta donare un gioco – possibilmente nuovo o in ottimo stato – e lasciarlo ai volontari della Croce Rossa, oppure direttamente all’interno del “Convertitore di Babbo Natale”.Il Convertitore che raccoglierà i doni, sarà posizionato presso il Centro Commerciale Sesto Fiorentino, davanti al negozio di elettronica e sarà sempre accessibile durante l’apertura del Centro. Il “Convertitore di Babbo Natale” è una struttura in legno di circa 2 metri per 2, che – durante il periodo natalizio – permette di trasformare grandi e piccoli, volontari di Croce Rossa e tutta la popolazione, in tanti Babbi Natale. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di consegnare un giocattolo nuovo a tutti quei bambini e quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica e, tramite un gesto di solidarietà, poter regalare un sorriso in un giorno di festa e di gioia. Per ogni dono inserito all’interno del convertitore, verrà consegnata una lettera di ringraziamento direttamente da Babbo Natale! I volontari della Croce Rossa saranno presenti nelle date:Sabato 10 dicembre dalle 10 alle 19.30Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 19.30Venerdì 16 dicembre dalle 10 alle 19.30Sabato 17 dicembre dalle 10 alle 19.30Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 19.30Giovedì 22 dicembre dalle 10 alle 19.30Venerdì 23 dicembre dalle 10 alle 19.30Sabato 24 dicembre solo la mattina, dalle 10 alle 12

“Il giocattolo, in questo modo, diventa simbolo di eguaglianza e vicinanza emotiva, poiché sarà il Convertitore stesso, grazie all’energia positiva data dall’altruismo del donatore, a fabbricare un pensiero speciale e permettere la sua mutazione. Il “Convertitore di Babbo Natale” ci permette anche di creare un processo educativo che spiega ai più piccoli i concetti di altruismo e dono: donare ripaga sempre.” Commenta Serena Francioni, Responsabile dei Giovani dell’Unità Territoriale di Sesto Fiorentino della CRI di Firenze.

A conclusione della raccolta, i giocattoli verranno consegnati alle famiglie già seguite dal nostro servizio di sostegno sociale e, qualora fossero di più del necessario, saranno affidati ad altre associazioni del territorio per completare la distribuzione. Lo scorso anno, il Convertitore posizionato dal 18 al 24 dicembre all’ingresso del PoliAmbulatorio CRI Oltrarno in Borgo San Frediano, ha consentito di raccogliere più di 200 giocattoli nuovi. Questi sono stati distribuiti proprio il giorno di Natale, da giovani volontari vestiti da magici elfi.