Covid-19. Sono 46 nuovi positivi di cui 28 riconducibili al CAS di via Mazzini

SESTO FIORENTINO – La AUSL Toscana Centro ha comunicato oggi che sono 46 i nuovi positivi sul territorio di Sesto Fiorentino, di cui 28 riconducibili al CAS di via Mazzini.

I tamponi sono stati eseguiti sugli ospiti del Centro in seguito a due positività riscontrate nei giorni scorsi per le quali l’intera struttura era stata immediatamente posta in isolamento.

Il prefetto ha informato il sindaco e chiesto alla ASL il trasferimento dei positivi in alberghi sanitari, disponendo nelle more adeguata vigilanza.

“Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione in questa struttura, tempestivamente isolata come previsto dai protocolli sanitari e messa in sicurezza rispetto al resto del territorio – afferma il sindaco Lorenzo Falchi per cautela a casa in questi giorni, come annunciato in video stamani durante la presentazione del docufilm La bellezza del tempo, per essere stato a contatto con un positivo- Siamo in contatto con la Prefettura, che ha predisposto delle misure di vigilanza volte a garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie fino alla negativizzazione, oltre che con il soggetto gestore del centro e con l’Asl. Complessivamente ad oggi sul territorio comunale ci risultano essere presenti 202 positivi, a cui va un augurio di pronta guarigione. Sono numeri purtroppo in aumento, così come nella nostra Regione e in tutto il Paese che, in attesa delle misure che decideranno il Governo e la Giunta Regionale, richiamano ancora una volta tutti noi alla responsabilità e al rispetto delle regole che permettono di contenere la diffusione del virus”.