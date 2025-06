Dal 30 giugno variazioni su via Arrighetto da Settimello

CALENZANO – Al via i lavori del muro di via Arrighetto da Settimello da parte dei proprietari privati e dal 30 giugno per questo motivo sono previste variazioni alla viabilità. L’intervento sarà all’altezza della strettoia e prevede la demolizione di una porzione e la sua ricostruzione. Per consentire i lavori, il tratto di strada sottostante, […]

CALENZANO – Al via i lavori del muro di via Arrighetto da Settimello da parte dei proprietari privati e dal 30 giugno per questo motivo sono previste variazioni alla viabilità. L’intervento sarà all’altezza della strettoia e prevede la demolizione di una porzione e la sua ricostruzione. Per consentire i lavori, il tratto di strada sottostante, che costeggia il parco del Neto, sarà chiuso al traffico dal 30 giugno al 14 agosto.

Si potrà percorrere via papa Giovanni XXIII fino all’incrocio con via Arrighetto da Settimello e sarà consentito solo l’accesso ai residenti del complesso immobiliare di villa Gamba per raggiungere le abitazioni. Per andare in direzione Sesto Fiorentino sarà dunque necessario percorrere via Dante Alighieri e via Vittorio Emanuele.

I residenti delle abitazioni della zona di via delle Mimose potranno invece imboccare via Arrighetto da Settimello provenendo da Sesto Fiorentino.

Per quanto riguarda le situazioni su altri muri perimetrali nella frazione, la porzione in via Arrighetto da Settimello verso Sesto, che era franata durante il maltempo del 14 marzo, è stata messa in sicurezza ed è stata presentata dai privati la documentazione progettuale per l’iter di ripristino, in attesa di ottenere le autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche.

Nella parte superiore della stessa strada, vicino al circolo La Vedetta, è stata eseguita una prima messa in sicurezza della porzione di muro crollato a marzo scorso ed è in corso la progettazione per la sistemazione definitiva. Per il tratto più a monte nei pressi della cementizia, è stato presentato il progetto per il ripristino ed è in corso l’iter autorizzativo.

Infine, nell’area di parcheggio pubblico in via delle Cappelle è stata effettuata delimitazione e segnalazione del pericolo ed è previsto, a cura del Comune, un intervento di consolidamento del muro perimetrale, in corso di progettazione.