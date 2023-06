Dalla Fogliaia al Neto, lavori di asfaltatura sulle strade

CALENZANO – In programma lavori di asfaltatura nelle zone della Fogliaia, del Neto, del Saccardo e del Nome di Gesù. Il piano, dal costo complessivo di 450mila euro, prevede di riasfaltare delle strade che manifestano particolare usura e che sono state interessate da interventi sui sottoservizi, per cui si rende necessario ripristinare il manto stradale. Ecco le strade che saranno interessate: via Cavour, via Risorgimento e via Pisacane alla Fogliaia; via Squilloni, via Tagliafraschi, via delle Margherite e alcuni risanamenti su via Sarti al Neto; via Santa Maria, via Parini, via Pascoli, via Pellico, piazza San Giuseppe nella zona del Saccardo; via Ponte alla Marina, via Cilea, via di Capalle al Nome di Gesù.