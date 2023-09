Dalla scuola alle famiglie, passando per Beethovem: tutti gli appuntamenti di ottobre al Museo archeologico

CAMPI BISENZIO – Tornano le iniziative d’autunno al Museo archeologico presso la Rocca Strozzi con tante attività per adulti, bambini, famiglie, insegnanti e soprattutto, a grande richiesta, tornano le visite allo scavo archeologico di Gonfienti. Si comincia ottobre il 1 ottobre quando, in occasione della “Domenica metropolitana”, sarà possibile visitare il museo a ingresso gratuito. […]

CAMPI BISENZIO – Tornano le iniziative d’autunno al Museo archeologico presso la Rocca Strozzi con tante attività per adulti, bambini, famiglie, insegnanti e soprattutto, a grande richiesta, tornano le visite allo scavo archeologico di Gonfienti. Si comincia ottobre il 1 ottobre quando, in occasione della “Domenica metropolitana”, sarà possibile visitare il museo a ingresso gratuito. Il 5 ottobre “Educational” per insegnanti di ogni Comune dalle 17 alle 18 in occasione della “Giornata mondiale degli insegnanti”. Appuntamento nel corso del quale verrà illustrato il programma dell’offerta formativa del museo pensata per gli studenti di ogni ordine e grado. Un’occasione, quindi, per entrare dentro la storia prima della visita con la classe.

Domenica 8 ottobre “The (VAan) Beethoven Game” a partire dalle 15.30. Questa iniziativa viene invece organizzata in occasione della “Giornata nazionale delle famiglie al museo (FAMU)”. In altre parole, uno spettacolo per famiglie che Venti Lucenti porta in scena per il Maggio Metropolitano, a metà tra il racconto e il gioco che ci permetterà di incontrare uno dei più grandi musicisti ditutti i tempi: Ludwig Van Beethoven. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato.

Sabato 21 ottobre uno degli appuntamenti del mese, ovvero le visite all’ area di scavo di Gonfienti (alle 9.45 e alle 11.15), ingresso euro 5 con acquisto presso il Museo entro le 13 del giorno precedente o sul circuito BoxOffice http://bit.ly/visitescavigonfienti con commissioni di servizio. L’ ingresso non è rimborsabile. In caso di pioggia la visita sarà al Mulino di Gonfienti sede del laboratorio di restauro e diagnostica della Soprintendenza. Presentarsi all’area di scavo con l’attestazione di pagamento 10 minuti prima dell’inizio (massimo 30 persone).

La settimana successiva, infine, sabato 28 ottobre è tempo di “Halloween al museo”, con inizio alle 16 per un’emozione da brivido. e la possibilità, per i partecipanti di costruire la propria capanna stregata (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni).