Destinati 4mila euro raccolti da Amici di CiviCa alla Biblioteca danneggiata dall’alluvione

CALENZANO – Raccolti dall’associazione Amici di CiviCa circa 4mila euro e la giunta comunale ha deliberato di destinare la somma raccolta sul conto corrente aperto dal Comune dopo l’alluvione del 14 marzo scorso per acquistare libri e materiali per la biblioteca cittadina. Tra gli edifici pubblici, infatti, è stata proprio CiviCa ad essere maggiormente danneggiata; gli interventi di ripristino dopo l’alluvione sono stati stimati in circa 100mila euro. Hanno compreso demolizione degli intonaci e ripristino murario e delle pareti in cartongesso; sostituzione degli infissi e delle porte interne, ripristino della pavimentazione, imbiancature, sostituzione di alcuni arredi. Sono stati persi inoltre circa 5mila volumi, che la biblioteca sta provvedendo gradualmente a reintegrare, anche grazie a donazioni come quelle lanciate dall’Istituto comprensivo di Calenzano, dagli Amici della San Giorgio di Pistoia, da Amici di CiviCa e dall’Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio. CiviCa, dopo essere ripartita fin da subito gradualmente con le iniziative e le attività, nell’autunno scorso ha riaperto tutti gli spazi a disposizione della cittadinanza. La giunta comunale dunque ha stabilito di destinare i 3.983 euro, raccolti tramite donazioni di privati sul conto corrente aperto dall’Ente dopo l’alluvione, a favore dell’associazione che dalla sua nascita sostiene iniziative e progetti volti a favorire il radicamento della biblioteca nel territorio comunale e oltre.