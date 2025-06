Domande per i “Libri gratis”: riaperti i termini per le domande

SESTO FIORENTINO – La Regione Toscana ha disposto la riapertura dei termini per la misura “Libri gratis” che sostituisce in toto l’iniziativa “Pacchetto Scuola”. Dal 5 al 26 settembre sarà nuovamente possibile presentare la domanda di accesso al beneficio. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in […]

SESTO FIORENTINO – La Regione Toscana ha disposto la riapertura dei termini per la misura “Libri gratis” che sostituisce in toto l’iniziativa “Pacchetto Scuola”. Dal 5 al 26 settembre sarà nuovamente possibile presentare la domanda di accesso al beneficio. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Toscana con un’età inferiore a 24 anni e un ISEE non superiore a 15800 euro iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 a una scuola pubblica o paritaria della regione. L’entità del contributo varia a seconda della classe frequentata ed è calcolata sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.regione.toscana.it/librigratis