Domande per il bonus baby sitter dal 3 novembre

CALENZANO – Dal 3 novembre sarà aperto il bando per chiedere il Bonus Baby Sitter per l’anno educativo 2025-2025. La Giunta comunale ha deliberati i criteri del Bonus che sarà erogato a rimborso delle spese che le famiglie sosterranno fino a luglio 2026. Per presentare le domande ci sarà un mese di tempo. “Con questa […]

CALENZANO – Dal 3 novembre sarà aperto il bando per chiedere il Bonus Baby Sitter per l’anno educativo 2025-2025. La Giunta comunale ha deliberati i criteri del Bonus che sarà erogato a rimborso delle spese che le famiglie sosterranno fino a luglio 2026. Per presentare le domande ci sarà un mese di tempo.

“Con questa misura intendiamo sostenere quelle famiglie – spiega l’assessore alle Politiche educative Marco Bonaiuti – che non frequentano i nidi e che non beneficiano di altri contributi. Tra i requisiti per poter chiedere il rimborso ci sarà la stipula di un contratto con i baby sitter: riteniamo sia anche un modo per regolarizzare il lavoro di queste figure”.

Per poter richiedere il rimborso, il bambino o la bambina deve essere residente nel comune di Calenzano, deve avere un’età compresa tra 0 e 2 anni e 364 giorni al 31 dicembre 2025; è necessario che sia presente nella graduatoria per i nidi comunali e che la domanda non sia stata accolta. Il bambino non deve essere iscritto nel periodo tra settembre 2025 e luglio 2026 ad alcun servizio all’infanzia, né comunale, né privato; entrambi i genitori devono essere in possesso di regolare contratto di lavoro e la famiglia deve essere in possesso di un ISEE per l’anno 2025 compreso tra 0 e 45mila euro. Altro requisito necessario è la stipula di un regolare contratto tra la famiglia e il/la baby sitter con un impegno mensile di almeno 20 ore.

L’importo da erogare alle famiglie sarà pari a 200 euro mensili per famiglie con Isee compreso tra 0 a 35mila euro e pari a 180 euro mensili per famiglie con Isee compreso tra 35.000,01 e 45.000,00.

Il contributo verrà erogato al termine dell’anno educativo, a seguito della presentazione del contratto stipulato e delle ricevute dei pagamenti effettuati e sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili e in ordine di ISEE crescente. Le risorse necessarie all’erogazione del bonus saranno reperite in relazione al Bilancio di previsione 2026/2028. Informazioni e modulistica saranno disponibili sullo Sportello telematico del sito istituzionale del Comune di Calenzano www.comune.calenzano.fi.it