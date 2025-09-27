Domenica ecologica con chiusura al traffico

CALENZANO – Domenica di chiusura al traffico a conclusione dei Giorni dell’ambiente: il 28 settembre a si terrà la giornata ecologica con il divieto di traffico nel centro cittadino. Tra le iniziative un convegno sui cambiamenti climatici, una pedalata collettiva sulle piste ciclabili della Piana in collaborazione con Fiab, “Puliamo il mondo” con i cittadini e con le scuole, approfondimenti sulle Comunità energetiche e un’assemblea sul Parco delle Carpugnane. In occasione della Domenica ecologica, dalle 9 alle 18, le strade limitrofe al municipio saranno chiuse al traffico. Alle 9 in piazza Vittorio Veneto ritrovo e partenza per la camminata tra gli alberi monumentali di Calenzano guidata dal CAI di Sesto Fiorentino (per info e iscrizioni sito CAI Sesto).

Sempre a partire dalle 9 la quarta edizione di “Un giorno da rigattiere”, in collaborazione con la Misericordia di Calenzano: fino alle 18 in piazza Vittorio Veneto e piazza del Ghirlandaio saranno presenti 70 banchi. Dalle 10 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 18 i bambini e le bambine potranno cimentarsi con La bottega di Geppetto, laboratorio per la costruzione di sculture in legno di recupero, a cura dell’associazione Fantulin. Alle ore 16 incontro con l’Unione speleologica di Calenzano su “La vita nascosta delle grotte – gli ambienti sotterranei e i loro abitanti” nella sala consiliare del municipio. Alle 18 saluti e ringraziamenti dell’amministrazione comunale ai partecipanti di “Puliamo il mondo a Calenzano”, che il 21 settembre scorso ha visto impegnati oltre 120 volontari delle associazioni sul territorio.