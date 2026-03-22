Due libri sulla storia e sui personaggi di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – La storia di Sesto Fiorentino e quella dei suoi personaggi sono state al centro di due presentazioni di volumi ieri che hanno visto una grande partecipazione. Si tratta di due libri editi da «apice libri» di Stefano Rolle, che hanno registrato complessivamente circa 200 presenze. “Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico – commenta Stefano Rolle –. Questi risultati confermano come ci sia un forte interesse per la cultura e per le storie legate al territorio”. Alla Libreria Rinascita è stato presentato il libro “Sesto Fiorentino tra il 1918 e il 1946. Passione e pimpirimpì” di Daniele Niccoli, dedicato a una delle fasi più significative della storia locale. L’incontro, arricchito dalle immagini d’epoca, ha suscitato interesse e partecipazione. Sempre nel pomeriggio, presso la sala parrocchiale della Pieve di San Martino, è stato presentato il volume che raccoglie gli scritti di don Silvano Nistri, a un anno dalla sua scomparsa. Un incontro intenso e partecipato condotto dal pievano don Daniele Bani, nel segno della memoria e della gratitudine, che ha visto una folta presenza di cittadini e membri della comunità, a testimonianza del legame ancora vivo con il sacerdote.