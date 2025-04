E.,En.: accordo con la società Penta Laser Zhejiang

CALENZANO – El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata all’Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, ha sottoscritto l’accordo di cessione del 59,18% della società Penta Laser Zhejiang Co., Ltd. (PLZ) capogruppo della business unit cinese dedicata al taglio laser, alla società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (una società […]

CALENZANO – El.En. SpA, società leader nel mercato dei laser, quotata all’Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana, ha sottoscritto l’accordo di cessione del 59,18% della società Penta Laser Zhejiang Co., Ltd. (PLZ) capogruppo della business unit cinese dedicata al taglio laser, alla società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (una società per azioni a responsabilità limitata costituita nella Repubblica Popolare Cinese di seguito “YOFC”).

Con sede a Wuhan e quotata sul mercato di Shanghai e sul mercato di Hong Kong, YOFC è specializzata nella produzione di fibre ottiche per telecomunicazioni. Beneficiando del proprio background tecnologico e produttivo, è recentemente entrata nel business delle sorgenti laser di potenza tramite la controllata Everfoton, anch’essa con sede a Wuhan. YOFC nasce da una iniziativa di Philips successivamente gestita da Prysmian, che detenendo il 23% circa delle azioni, è il socio di maggioranza relativa. Ot-las s.r.l. quindi cederà a YOFC un totale di 28.698.288 azioni della società Penta Laser Zhejiang Ltd., Co. verso il pagamento in contanti di un corrispettivo pari a 240 milioni di RMB circa. L’accordo di compravendita prevede la soddisfazione di alcune condizioni ed è soggetto all’esperimento della procedura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana ai sensi del Decreto Legge italiano n. 21/2012 (c.d. “Golden Power”). Cutlite Penta Spa di Prato rimane esclusa dalla compravendita.