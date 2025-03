E’ morto don Silvano Nistri. Il ricordo del sindaco Falchi e dell’ex sindaco Gianassi

SESTO FIORENTINO – E’ morto nella notte don Silvano Nistri, all’età di 98 anni. E’ stato pievano della Pieve di San Martino in piazza della Chiesa.

Ecco un ricordo dell’ex sindaco Gianni Gianassi. “Con la morte di Don Silvano se ne va un altro, forse l’ultimo, pezzo della Sesto bella del 900”. Inizia così il ricordo di Gianassi. “Per un non credente come me Don Silvano – prosegue il ricordo – ha rappresentato un solido punto di riferimento civico con una religiosità concreta e una presenza nella vita sociale e civile della città importantissima. Fine intellettuale, esegeta di personaggi chiave della Chiesa Conciliare come Don Milani e La Pira ha vissuto la sua sestesità con intensità e discreta partecipazione. Uomo di grandi passioni ha saputo proporle con la sobrietà degna della funzione e l’intelligenza della sapienza sociale. Nella mia esperienza politica ne ho sempre apprezzato le virtù civiche le sue passioni per il lavoro e l’assetto della città, da sindaco non era raro vederlo piombare nel mio ufficio per informarmi o allarmarmi di alcune situazioni belle o brutte per la nostra città o di qualche iniziativa da prendere, magari, insieme. Schivo e riluttante verso complimenti e cerimonie lo insignii delle Seste d’Oro a sorpresa quando, con il Cardinale Antonelli, in Pieve, passo la mano per raggiunti limiti di età. In questo ultimi dieci anni, con alcuni amici andavamo a trovarlo a casa per chiacchierare e per un piacevole scambio di libri. Mancherà alla sua comunità pastorale, che lo ha tanto amato, ma anche alla sua Sesto: quella delle belle persone, degli impegni rispettosi ma mai neutrali”.

“Con lui perdiamo un uomo di chiesa, un intellettuale, un uomo prezioso sempre appassionato al dibattito democratico e civile del nostro Paese, un sestese che alla nostra comunità ha donato interamente se stesso”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sindaco Lorenzo Falchi. “Un uomo di profonda cultura – prosegue il sindaco – che ha attraversato un pezzo importante della storia della nostra città e non solo, durante la quale le sue opinioni sono state significativo punto di riferimento per molti, credenti e non”.