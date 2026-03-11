Elettrodotto. Consegnate dal sindaco Carovani al presidente Giani e al capogruppo di Avs le firme raccolte

CALENZANO – Il sindaco Giuseppe Carovani ha consegnato insieme al Comitato contro l’elettrodotto al capogruppo di Avs in Regione Lorenzo Falchi e al sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, le firme raccolte per contro l’opera e per l’interramento. La consegna è avvenuto a margine della seduta del consiglio regionale dove è stata approvata all’unanimità una mozione […]

CALENZANO – Il sindaco Giuseppe Carovani ha consegnato insieme al Comitato contro l’elettrodotto al capogruppo di Avs in Regione Lorenzo Falchi e al sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, le firme raccolte per contro l’opera e per l’interramento. La consegna è avvenuto a margine della seduta del consiglio regionale dove è stata approvata all’unanimità una mozione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra che chiede alla Regione Toscana di seguire con attenzione le prossime fasi di realizzazione del nuovo elettrodotto ad alta tensione tra Colunga (Bologna) e Calenzano e di sostenere la richiesta dell’amministrazione di un ripensamento del progetto realizzando l’interramento della linea da parte di Terna.

“In questa prima fase del mandato – commenta Falchi – come Avs stiamo cercando di portare l’ascolto quotidiano dei territorio all’interno del Consiglio anche ottenendo risultati importanti che tutelino luoghi e comunità della nostra Regione come la mozione discussa e approvata oggi nata dal confronto con la comunità e l’amministrazione di Calenzano”. “Con questo atto – continua il capogruppo di Avs- abbiamo ottenuto l’impegno da parte della Regione a valutare con attenzione i procedimenti autorizzativi ancora in corso e a sostenere la prospettiva dell’interramento del tratto urbanizzato dell’elettrodotto perché non possiamo pensare che la transizione energetica, necessaria, possa essere affrontata ignorando le comunità che vivono i territori”. “Anche per questo – prosegue Falchi – voglio ringraziare per il grande impegno il presidente, la giunta e il sottosegretario Dika, che si sono dimostrati attenti e aperti sia ad ascoltare la comunità di Calenzano sia ad impegnarsi nei confronti di Terna per trovare una soluzione”.

“Difendere il paesaggio, la salute e garantire infrastrutture moderne non sono obiettivi in contraddizione – conclude il consigliere di Avs – Come sempre serve mettere insieme l’ascolto dei territori e la volontà di scegliere le migliori soluzioni tecniche”. “Ringrazio il sindaco e il comitato per il lavoro di partecipazione che hanno portato avanti – dichiara il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika – La Regione continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto e mi impegno a rappresentare presso Terna la voce della comunità di Calenzano, affinché ogni scelta tenga conto delle esigenze del territorio e dei cittadini”.