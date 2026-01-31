Elettrodotto: un atto in Consiglio per promuovere interventi di mitigazione ambientale

CALENZANO – Il tracciato dell’elettrodotto a Calenzano è stato oggetto di un dibattito in consiglio comunale dove è stata votata una mozione congiunta della maggioranza presentata dai gruppi consiliari Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città – Calenzano Democratica, Partito Democratico – Centrosinistra Insieme, Baratti Sindaco – Lega Forza Italia. L’atto ha come obiettivo quello […]

CALENZANO – Il tracciato dell’elettrodotto a Calenzano è stato oggetto di un dibattito in consiglio comunale dove è stata votata una mozione congiunta della maggioranza presentata dai gruppi consiliari Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città – Calenzano Democratica, Partito Democratico – Centrosinistra Insieme, Baratti Sindaco – Lega Forza Italia. L’atto ha come obiettivo quello di promuovere interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico del nuovo elettrodotto nel territorio urbano senza rinunciare alla prospettiva dell’interramento della linea nel tratto urbano. Prima dell’inizio della seduta consiliare, l’assemblea cittadina ha ricevuto da esponenti di un comitato cittadino una petizione sottoscritta da 1100 firme. Nella mozione consiliare si ricorda che è in corso l’esecuzione della nuova linea ad alta tensione tra Colunga e Calenzano a cura di Terna Spa, che l’opera si inserisce nel Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, che nel tratto urbano di Calenzano la nuova linea viene realizzata in doppia terna su sostegni monostelo. Il progetto è stato oggetto di un lungo iter approvativo.

Nell’atto viene ricordato anche che, dopo una delibera consiliare, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto a cui sono invitati, oltre a Terna e ai soggetti competenti, anche il comitato dei cittadini, per vigilare sul rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e per verificare possibili interventi di mitigazione paesaggistica. Al tavolo tecnico di dicembre scorso Terna Spa ha presentato proposte di mitigazione visiva dei sostegni, basate su soluzioni cromatiche e schermature vegetazionali nel tratto urbano ed è stato preso l’impegno a estendere l’analisi di mitigazione a tutte le aree urbane interessate dall’elettrodotto, proseguendo inoltre il monitoraggio dei campi elettromagnetici con il coinvolgimento diretto di Arpat e del Comune. La mozione votata dal consiglio a maggioranza, con astensione del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, impegna il sindaco e la giunta a proseguire e rafforzare il tavolo tecnico, a riferire periodicamente al consiglio comunale lo stato di avanzamento degli interventi di mitigazione, a vigilare affinché le soluzioni concordate siano effettivamente realizzate, a garantire il rigoroso rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando la massima trasparenza sui dati di monitoraggio, a garantire costante aggiornamento da parte del Comune.

Il consiglio impegna l’amministrazione comunale a sostenere, nelle sedi istituzionali competenti e promuovendo anche il coinvolgimento della Regione Toscana, la prospettiva di una futura risoluzione delle problematiche di impatto paesaggistico tramite l’interramento del tratto urbanizzato dell’elettrodotto, anche alla luce di precedenti interventi analoghi già realizzati da Terna su linee a 380 kV, che ne attestano la fattibilità tecnica in contesti territoriali complessi, qualora si rendano disponibili le necessarie condizioni normative, finanziarie e procedurali.