SESTO FIORENTINO – In calo il numero degli elettori che si sono recati a votare: oggi alle 19 l’affluenza è stata del 30,08%, con un calo di 6 punti circa rispetto alla stessa ora della domenica del 2021 (elezioni amministrative) che registrò invece il 36,77% di votanti. Percentuale in calo rispetto rispetto anche alle regionali del 2025 quando alla stessa ora della domenica l’affluenza era stata del 35,93%.
Elezioni. In calo i votanti
SESTO FIORENTINO – In calo il numero degli elettori che si sono recati a votare: oggi alle 19 l’affluenza è stata del 30,08%, con un calo di 6 punti circa rispetto alla stessa ora della domenica del 2021 (elezioni amministrative) che registrò invece il 36,77% di votanti. Percentuale in calo rispetto rispetto anche alle regionali […]