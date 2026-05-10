Elezioni. La Lista civica Via Nova presenta i candidati e incuriosisce con la Trabant

SESTO FIORENTINO – La lista civica Via Nova-Brunori Sindaco, ha presentato sabato pomeriggio la lista dei candidati al consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La presentazione si è tenuta nella sede del comitato elettorare della lista civica alla Galleria Giachetti. “Sul palco si sono alternati candidati, interventi programmatici, idee e testimonianze, in un clima che ha voluto unire serietà dei contenuti e spirito di comunità. – si legge nella nota della lista civica – Ad accompagnare la giornata anche buona musica e cibo rigorosamente “sestese doc”, perché crediamo che la rinascita di Sesto passi anche dalla valorizzazione della sua identità, delle sue tradizioni e delle sue persone”. Per animare ancora di più il pomeriggio è stata presentata la storica Trabant logata Via Nova, protagonista assoluta tra selfie, sorrisi e commenti divertiti. “Quella di oggi (ieri, ndr) non è stata solo una presentazione elettorale – dichiara Daniele Brunori – ma la dimostrazione che a Sesto esiste una voglia vera di partecipare, di stare insieme e di tornare a credere nella propria città. Via Nova vuole riportare entusiasmo, identità e orgoglio sestese. E vedere una sede così piena ci dà ancora più forza. Via Nova proseguirà nelle prossime settimane con incontri pubblici, eventi tematici e momenti di ascolto sul territorio, per continuare a costruire insieme ai cittadini una nuova idea di Sesto Fiorentino: più viva, più bella e più vicina alle persone”.