Elezioni. Martini (Casa Riformista) “Non chiamatelo campo largo senza i riformisti”

SESTO FIORENTINO – “Non chiamatelo campo largo. Se a sinistra anche a Sesto vogliamo costruire una coalizione contro la destra, allora ci aspettiamo una presa di coscienza politica, ci aspettiamo che qualcuno faccia politica e non al massimo, calcoli di aritmetica”. Lo afferma in una nota Alessandro Martini dei riformisti sestesi e candidato alle regionali per Casa Riformista-Giani presidente. “Rimaniamo testardamente convinti – prosegue Martini – che la coalizione per sconfiggere la destra tra poco più di un anno, vada costruita,adesso e ovunque e per questo siamo sempre pronti al dialogo. Al momento vediamo grandi manovre, calcoli aritmetici e traiettorie incomprensibili. Ci aspettiamo la politica e il dialogo che prima o poi dovrà apparire”.