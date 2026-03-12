Elezioni. Pd, PerSesto, SI e M5S “disponibile a proseguire il dialogo” con Ecolò

SESTO FIORENTINO – Si dicono “disponibili a proseguire il dialogo” Pd, Per Sesto, Sinistra Italiana e M5stelle nei confronti di Ecolò che ha deciso sembra, di andare per conto proprio con proprio candidato. “Prendiamo atto della nuova richiesta di Ecolò in merito alle primarie di coalizione. – dicono le quattro forze politiche – È legittima […]

SESTO FIORENTINO – Si dicono “disponibili a proseguire il dialogo” Pd, Per Sesto, Sinistra Italiana e M5stelle nei confronti di Ecolò che ha deciso sembra, di andare per conto proprio con proprio candidato. “Prendiamo atto della nuova richiesta di Ecolò in merito alle primarie di coalizione. – dicono le quattro forze politiche – È legittima ma non tiene di conto dei positivi passi in avanti fatti dalla coalizione negli ultimi giorni e della comunanza di vedute registrata con l’annuncio del sostegno molto ampio intorno a Damiano Sforzi, come candidato più unitario della coalizione su cui costruire il cammino verso le prossime elezioni amministrative”.



“Il percorso per l’individuazione del candidato sindaco è importante – proseguono – ma è altrettanto importante la definizione del programma comune per governare le sfide e le opportunità che la nostra comunità ha davanti. Viviamo un momento molto difficile a livello globale: la guerra e la forza che sostituiscono il diritto internazionale, la crisi ambientale, le disuguaglianze economiche e sociali crescenti. Fenomeni che influiscono direttamente anche sulla vita della nostra comunità, un motivo in più per rilanciare l’unità delle forze progressiste e democratiche. Abbiamo governato insieme 5 anni con lo spirito e la convinzione di dare a Sesto Fiorentino un governo di centrosinistra unito e, anche grazie all’ingresso del Movimento 5 stelle nella coalizione, possiamo iniziare a scrivere una nuova storia che parta dal buon lavoro fatto a sesto finora insieme, superando divisioni e continuando a partire da quello che ci unisce: costruire il futuro di Sesto”.