Elisabetta Carovani direttore scientifico del Museo del Figurino

CALENZANO – La direzione scientifica del Museo comunale del Figurino storico di Calenzano è affidata a Elisabetta Carovani, direttrice uscente del triennio precedente. L’incarico, a seguito di una selezione pubblica per titoli e colloquio, sarà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026.

“Il MuFiS è un tassello importantissimo della nostra offerta culturale – commenta l’assessore alla Cultura Irene Padovani – e per riconoscere questo valore nel 2017 abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione l’accreditamento nel circuito di rilevanza regionale, rinnovato nel 2020. Il Museo, che compie 40 anni, partendo da una mostra temporanea è cresciuto nel tempo grazie all’impegno di collezionisti, artigiani e appassionati, dei direttori e dei comitati tecnici e scientifici, diventando quel piccolo gioiello che i visitatori possono scoprire nel borgo di Calenzano Alto. Alla direttrice Carovani l’augurio di buon lavoro, in un’ottica di collaborazione per la crescita ulteriore del nostro Museo”.

“La conferma a direttrice – spiega Elisabetta Carovani – mi rende felice e fiera del lavoro svolto in questi ultimi tre anni insieme alle tante realtà associative del territorio, che hanno collaborato per organizzare molte iniziative e offerte culturali di qualità per l’utenza. Proseguiremo nell’impegno, insieme al Comune, per studiare nuovi progetti e per rafforzare ulteriormente l’identità della nostra realtà museale”.