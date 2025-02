Entro metà febbraio il bando per la gestione estiva dei Parchi Oliveta e Quinto

SESTO FIORENTINO – Sarà pubblicato entro la metà di febbraio il nuovo bando per la gestione degli spazi estivi nel Parco dell’Oliveta e nel Parco di Quinto; l’assegnazione sarà triennale eventualmente rinnovabile al termine per altri tre anni. La partecipazione è aperta ad associazioni e operatori economici, singoli o temporaneamente raggruppati, che dovranno presentare un […]

SESTO FIORENTINO – Sarà pubblicato entro la metà di febbraio il nuovo bando per la gestione degli spazi estivi nel Parco dell’Oliveta e nel Parco di Quinto; l’assegnazione sarà triennale eventualmente rinnovabile al termine per altri tre anni. La partecipazione è aperta ad associazioni e operatori economici, singoli o temporaneamente raggruppati, che dovranno presentare un progetto di gestione che preveda, oltre all’attività di somministrazione, la realizzazione di iniziative culturali ed eventi rivolte a tutte le fasce di età. La programmazione proposta e la sua qualità saranno il principale criterio di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. “Gli spazi estivi nei nostri parchi sono ormai parte dell’estate sestese – afferma l’assessore Jacopo Madau – Nella stagione che ci aspetta potremo contare sul Parco degli Etruschi, già assegnato, a cui puntiamo di aggiungere Oliveta e Quinto. Specialmente per la prima l’attesa è tanta, trattandosi dello spazio che da più tempo viene frequentato da sestesi di tutte le età. Ci aspettiamo una buona partecipazione al bando in pubblicazione, con proposte di qualità in linea se non migliori rispetto a quelle del passato”.