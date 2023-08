Estate. Consigli di lettura senza tempo

PIANA FIORENTINA -Ferragosto è anche l’occcasione per dedicarsi alla lettura con più tranquillità. Piananotizie segnala due libri: Lo scherzo di Milan Kundera, l’autore francese di origine cecoslovacca ed etnia ceca, scomparso l’11 luglio scorso. E Sarà assente l’autore dello scrittore viareggino Giampaolo Simi. Potete segnalarci i libri che consigliate (titolo, autore, breve storia e motivazione) per l’estate, in 500 battute, inviando a: redazione@piananotizi.it.

Milan Kundera, Lo scherzo. E’ il romanzo che ha rivelato Kundera. Pubblicato nel 1967 in Cecoslovacchia, apparve nel 1968 in Francia ed ebbe subito grande risonanza. Nello stesso anno il libro veniva ritirato dalla circolazione in Cecoslovacchia. Lo studente Ludvík scrive, per scherzo, una cartolina con tre righe beffarde sull’ottimismo socialista e la spedisce a una sua compagna, una bella ragazza che prende tutto sul serio. Ma questo prendere tutto sul serio è anche «il genio stesso dell’epoca». Cento mani si alzano per condannare quella cartolina. Siamo a Praga, subito dopo il 1948. Perchè leggerlo: per conoscere meglio Kundera prima del suo L’insostenibile leggerezza dell’essere e perchè il libro è tragicamente ironico.

Giampaolo Simi, Sarà assente l’autore, ed Sellerio. Gianfelice Sperticato si ritrova alla Libreria Lanzoni di una piccola città per presentare il suo libo. L’inizio è per le 17, ma le cose non vanno come Sperticato aveva pensato, tutto precipita e Speriticato si accorge che serve altro per continuare a scrivere libri. Perchè leggerlo perchè è divertente, ironico, dissacrante e vero. E racconta un mondo così ovattato e magico dai risvolti impensabili.