“Ester e le altre” il libro in tour

SESTO FIORENTINO – Non di un tour musicale si tratta, bensì di quello del libro “Ester e le altre. Donne di Sesto Fiorentino”. Edito da «apice libri» e curato da Monica Barducci, il volume è stato scritto da oltre venti autrici locali provenienti da ambienti diversi: dalla scuola al giornalismo, dallo sport alla musica. Ognuna di loro racconta la vita di altrettante donne sestesi del passato (musiciste, attrici, sindacaliste, scienziate, commercianti), che nella storia del nostro Comune hanno lasciato tracce importanti, ma talvolta purtroppo sbiadite nel tempo. Questo libro le vuole riportare alla luce e all’attenzione dei lettori. Dopo la prima presentazione da tutto esaurito alla Libreria Rinascita, le autrici hanno dato la loro disponibilità a parlare delle protagoniste del libro anche in altri spazi cittadini. Il tour comincerà quindi presso la sede dell’Associazione Comunale Anziani, al Circolo “8 marzo” in viale Ariosto 210, martedì 28 maggio alle 16.30. Oltre alla curatrice del libro saranno presenti le giornaliste Elena Andreini e Sandra Nistri, per raccontare in particolare le vite della “miracolata” Aida Fantoni, della nota Marianna Bittini detta “Mariannina”, di Annina Banchelli che fu uccisa duranti i “moti del pane” il 5 maggio 1898.

Lunedì 3 giugno sarà la volta di Sara Renda, Tamara Taiti e Laura Giolli, che parleranno di Maja Einstein, non solo come sorella del famosissimo Albert, e di Elena Maggini, che fu presidente della Pro Loco e Conduttrice del Museo delle porcellane di Doccia. Promosso da Ex Libris e Pro Loco Sesto, l’incontro si svolgerà alle 18.15 alla Sala Conforti presso la sede Auser in via Pasolini 105 e vedrà i saluti istituzionale di Irene Falchini. Nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno a Castello, nell’ambito di una manifestazione della locale Sezione dell’Anpi, il “focus” di Chiara Meriggi e Anna Soldani sarà sulle partigiane Laura Mazzoni e Anna Maria Enriques Agnoletti. Maggiori dettagli su quest’ultimo evento e sui successivi saranno comunicati appena possibile, grazie alla disponibilità dei mezzi di informazione cittadini.