Fango, detriti, quello che resta dopo l’esondazione del Rimaggio. E resta allerta rossa fino a domani alle 14

SESTO FIORENTINO – Fango e detriti è tutto quello che resta nel centro cittadino dopo una giornata dove il torrente Rimaggio ha esondato rompendo l’argine destro all’altezza di piazza del Mercato entrando e inondando le strade del centro.

Altre zone sono allagate a Querceto dove il Gavine ha inondato via Pisa e via Giuseppe di Vittorio e via di Calenzano.

Stupore e rabbia, incredulità e anche paura per i sestesi quella di oggi è stata una giornata complessa da affrontare. L’alluvione ha coinvolto i negozi e le abitazioni, ha spinto con forza le auto parcheggiate, ha inondato le strade e le piazze, è entrata nella Pieve di San Martino. La protezione civile al lavoro fino dalle prime ore della mattina ha risposto alle chiamate e alle segnalazioni. “Questa giornata è stata terribile per la nostra città” ha scritto il sindaco Lorenzo Falchi su Facebook. “Tutti avete visto le immagini tremende di Piazza del Mercato, – prosegue il post del sindaco – dove il torrente Rimaggio in piena ha divelto una parte degli argini e travolto macchine, case e attività commerciali proseguendo la sua corsa verso altre vie del centro. I lavori di ripristino dell’argine del Rimaggio ad opera del consorzio di bonifica si sono appena conclusi e numerosi mezzi del comune sono al lavoro non solo in centro per rimuovere fango, frane e crolli. Insieme al centro però anche altre zone della nostra città hanno subito danni e difficoltà. È grazie alle donne e agli uomini della nostra Protezione civile se abbiamo gli strumenti per reagire a emergenze come questa. Fondamentali anche tutte le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la polizia municipale, il personale del comune e degli enti coinvolti e le associazioni. Un grazie di cuore alle tante persone che stanno aiutando o che si sono già offerte di aiutare”. Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha effettuato stamani un sopralluogo in piazza del Mercato. L’allerta rossa è prevista anche per domani 15 marzo fino alle ore 14 e restano valide le ordinanze emesse dal Comune con la chiusura delle attività commerciali, delle scuole. Domani non ci sarà neppure il mercato del sabato.