Farmacie: aperture e chiusure estive

CALENZANO – Durante i mesi di luglio e agosto tutte le farmacie di Calenzano apportano modifiche agli orari di apertura al pubblico. La Farmacia comunale di Settimello non chiude per ferie estive. Dal 28 luglio al 24 agosto compresi osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì in orario 8-13 e 16-20, il sabato 8-13. La Farmacia dei Gigli chiusa in seguito a decadenza dell’autorizzazione di esercizio. La Farmacia Balducci non chiude per ferie estive. Nel mese di luglio osserverà il seguente orario di apertura il sabato in orario 9-13 e 16-19,30. Durante il turno festivo: sabato e domenica in orario 9-13 e 16-20. Nel mese di agosto: dal 4 al 22 compresi osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8-13 e 16-20, sabato 2, 9 e 23 agosto 9-13 e chiusura pomeridiana. Durante la settimana di turno festivo: venerdì 15 agosto, sabato e domenica 9-13 e 16-20. La Farmacia della Marina sarà chiusa per ferie dal 9 al 17 agosto compresi. Dal 18 al 24 agosto compresi osserverà il seguente orario di apertura: 9-13 e 16-19,30. La Farmacia di Carraia sarà invece chiusa per ferie dal 4 al 18 agosto compresi. Nei mesi di luglio e agosto chiusura pomeridiana nei sabati. Garantisce la copertura dei turni festivi della Farmacia dei Gigli del 27 luglio e del 31 agosto.