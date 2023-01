Farmapiana, numeri in crescita e un bilancio solido: nel 2021 circa 80.000 accessi in più nelle farmacie comunali

CAMPI BISENZIO – Un 2022 che ha confermato la crescita e la solidità delle Farmapiana. Un 2023 per “alzare ancora l’asticella” e cercare ulteriori conferme. Una, la più importante, era già arrivata negli ultimi anni, ovvero che in un momento di emergenza sanitaria come quello che abbiamo vissuto, le Farmacie Comunali Farmapiana sono state un punto di riferimento per la cittadinanza. A tracciare un bilancio di quanto fatto, ma anche a proiettarsi nel futuro, è il Presidente Vanessa De Feo (nella foto), che ha sintetizzato in più punti il lavoro fatto. “Innanzitutto – spiega – mi preme evidenziare il valore della sanità di prossimità e delle farmacie comunali, che sono state, ancora una volta, un presidio territoriale prezioso. Lo sono state negli anni più critici della pandemia, ma anche negli ultimi dodici mesi, grazie anche a una serie di servizi in più che abbiamo potuto offrire”.

“Lo dicono i numeri, – aggiunge De Feo – che non mentono mai, con circa 80.000 accessi in più rispetto all’anno precedente. Lo dicono i tanti traguardi raggiunti: la farmacia di via Orly a Campi Bisenzio, aperta a novembre 2021 in una zona ad alta densità di popolazione e che fino ad allora non aveva alcun presidio sanitario, è andata a regime; restando sempre a Campi Bisenzio, si è rafforzata la collaborazione con la Misericordia, consolidata con l’apertura del Presidio di Prevenzione Permanente di via Sanzio che, come dice il nome stesso, fa della prevenzione la propria “mission”. “E che in queste settimane – spiega De Feo – ha già permesso di organizzare, come promesso, 100 visite endocrinologiche con MOC totalmente gratuite”. Dopo le tappe a Borgo San Lorenzo e a Campi Bisenzio, infatti, con giornate di prevenzione che sono andate benissimo, sarà la volta di Calenzano presso l’ambulatorio Farmapiana in via Cioni 22 a Settimello il 14 gennaio dalle 14 alle 19, nuovamente Campi Bisenzio presso il Presidio Permanente di Prevenzione in via Raffaello Sanzio 20/22 il 17 gennaio dalle 14 alle 19, e Signa presso gli studi medici Farmapiana in via dei Macelli 21/3 il 25 gennaio dalle 8 alle 13. In tutti e tre i casi i posti disponibili sono quasi sold out. Tutto questo, come ha aggiunto il Presidente De Feo, in attesa di “rendere noti nuovi progetti in itinere con altri attori socio-sanitari che si concretizzeranno nel corso del 2023”.

Infine, un’occhiata ai numeri: “Con i dati a oggi in nostro possesso – conclude De Feo – possiamo dire che anche il bilancio 2022 dimostrerà la solidità e la crescita della società. Una società in costante sviluppo e che per questo è alla ricerca di farmacisti da inserire nel proprio organico in modo da ampliare i servizi offerti. In questi mesi sono stati fatti svariati bandi, ma quella del farmacista sembra essere diventata una figura introvabile, cosa che sembrava impensabile fino a qualche anno fa. Per noi quello del farmacista resta un ruolo importante e da valorizzare come si deve; approfitto quindi dell’occasione per ringraziare chi già lavora con noi, fornendo sempre un servizio altamente professionale dimostrando al tempo stesso di far parte di una bella squadra”.