FdI: nuovo Coordinamento comunale in vista del Referndum e delle elezioni

SESTO FIORENTINO – Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino ha approvato il nuovo organigramma del Coordinamento comunale di cui fanno parte Stefano Mengato (coordinatore comunale), Spartaco Arrighetti (responsabile tesseramento), Pietro Guercini (responsabile comunicazione social media), Graziano Gon (responsabile di segreteria), Stefania Papa (responsabile organizzazione del Partito Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino). “La decisione è stata presa nella riunione del […]

SESTO FIORENTINO – Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino ha approvato il nuovo organigramma del Coordinamento comunale di cui fanno parte Stefano Mengato (coordinatore comunale), Spartaco Arrighetti (responsabile tesseramento), Pietro Guercini (responsabile comunicazione social media), Graziano Gon (responsabile di segreteria), Stefania Papa (responsabile organizzazione del Partito Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino). “La decisione è stata presa nella riunione del Coordinamento comunale di FdI che si è tenuta lunedì 19 gennaio. Nel corso della quale abbiamo registrato la significativa crescita elettorale del partito, – si legge in una nota di FdI – che ha portato a un aumento dei consensi dal 5,91% delle elezioni comunali 2021 al 17,53% delle elezioni regionali 2025”. Il gruppo del Coordinamento ho lo scopo di “rafforzare l’azione politica sul territorio in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 e del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia”.